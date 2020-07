La promesse de la Vierge Marie à tous ceux qui portent le scapulaire

« Voici un privilège pour toi et ceux du Carmel. Celui qui mourra revêtu ainsi sera sauvé. » Telle est la promesse faite au XIIIe siècle par la Vierge Marie à saint Simon Stock, le prieur général des Carmélites de l’époque. Établis sur le Mont Carmel, petit massif montagneux au Nord de la Terre Sainte, les Carmes ne sont à l’époque qu’un ordre modeste, qui cherche à s’implanter en Europe. Alors qu’ils rencontrent beaucoup de difficultés à être acceptés, la Vierge Marie décide de leur prêter main forte.

Le 16 juillet 1251, la tradition rapporte qu’elle est apparue miraculeusement à saint Simon Stock à Aylesford, à quarante kilomètres de Londres. Au cours de cette apparition, elle aurait tendu un scapulaire, ce morceau de tissu porté à l’avant et à l’arrière du corps joint sur les épaules par deux petites bandes, au religieux. Elle promet le Salut éternel à tous ceux qui le portent et qui persévèrent dans l’ordre : « C’est un signe de Salut, une sauvegarde dans les dangers, un gage de paix et d’éternelle alliance. »

De nombreux carmélites commencèrent donc à porter le scapulaire, qui finit par devenir obligatoire. Aujourd’hui, il fait partie de l’habit religieux de l’Ordre, et rappelle son antique devise : « Le Carmel est tout entier marial ». Symbole de la protection maternelle, le scapulaire est donc un cadeaux fait par la Vierge Marie à toute personne s’engage à vivre selon l’Evangile et qui souhaite se placer sous sa protection. Directement inspiré de cet habit monastique, le scapulaire de dévotion se compose lui de deux petits morceaux de tissu ou de bois de quelques centimètres qui peuvent porter des images ou des prières.