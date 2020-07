Gad Elmaleh sincèrement bouleversé par Lourdes

On le connait comme acteur et humoriste, sans doute moins comme producteur de spectacle, notamment avec la comédie musicale Bernadette de Lourdes, mise en musique par le chanteur Grégoire, qu’il a produit. Et pourtant, Gad Elmaleh s’est bel et bien investi dans ce spectacle qui a connu un grand succès populaire, avant le confinement. C’est donc avec cette casquette que l’humoriste est venu à Lourdes, sans doute pour préparer et organiser le spectacle, ne connaissant de la ville et de son histoire que ce qu’il avait entendu ici où là.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce déplacement sur place a changé son regard. « Avant d’y aller, je pensais connaitre et en fait, j ‘ai découvert des gens qui donnent, des familles qui, chaque année, donnent de leur temps et leur cœur pour les malades. Cela m’a bouleversé », confie-t-il dans une vidéo diffusée pendant le live ce jeudi 16 juillet sur TV Lourdes. Le producteur a également été frappé par les rencontres qu’il a faites, notamment avec les jeunes. « J’ai vu la génération de mon fils, qui tend la main aux gens fragiles. C’est une jeunesse ouverte au monde, dans un lieu ouvert aux gens en détresse, ce sont des rencontres très fortes », confie-t-il encore (-2.40)

Avant de conclure joliment, « en venant à Lourdes, ça m’a donné envie moi aussi de tendre la main aux autres ». De tout âge, de tout pays, de tout milieu, définitivement le message de Lourdes est universel et Marie sait toucher tous les cœurs !