Que vont devenir les mosaïques de Sainte-Sophie ?

Au cours des siècles, l’église Sainte-Sophie fut richement décorée. La totalité des voûtes et coupoles, et certains murs, étaient couverts de mosaïques à fond d’or. Elles représentaient la Vierge Marie, Jésus, les saints, des anges, mais aussi des empereurs et impératrices, ou encore des motifs végétaux et géométriques dans un style purement décoratif. Mais ces décors ont régulièrement été modifiés ou tronqués au cours de la longue histoire de cette basilique devenue mosquée puis musée. Pourtant, il reste encore aujourd’hui quelques mosaïques chrétiennes sauvegardées et admirées par des millions de touristes. D’où la question, alors que le site redevient lieu de culte musulman et accueillera les cinq prières quotidiennes. Que vont devenir ces mosaïques chrétiennes alors que l’Islam refuse toute représentation humaine ?

Ce mardi 14 juillet, c’est un communiqué de l’Autorité turque des affaires religieuse, Diyanet, qui a apporté quelques éclairages sur les mesures à venir. L’administration turque annonce ainsi son intention de dissimuler les icônes, pendant les temps dédiés à la prière musulmane. « Les icônes chrétiennes devront être occultées par des rideaux et d’autres moyens appropriés ». On parle de techniques d’éclairage pour assombrir les icônes pendant le temps des prières. Le porte-parole du parti turc AK Party, Omer Celik a précisé à son tour que « les mosaïques de l’emblématique basilique Sainte-Sophie d’Istanbul seront recouvertes de rideaux ou de lasers lors des prières musulmanes, mais resteront visibles aux visiteurs aux heures autorisées », indiquant par ailleurs que les visites deviennent gratuites.

Domain public Le Christ Pantocrator de la mosaïque de la Déisis (XIIIe s.) située dans la basilique Sainte-Sophie à Istanbul (Turquie).

Classée patrimoine mondial de l’Unesco

Œuvre architecturale majeure construite au IVe puis VIe siècle par les Byzantins qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au patrimoine mondial par l’Unesco, et le monument le plus visité de Turquie, avec près de 3,8 millions de visiteurs en 2019. Après les inquiétudes exprimées par l’Unesco ainsi que de nombreux pays, suite à l’annonce de sa réaffectation en tant que mosquée, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, qui n’a pas apprécié ces remontrances, a tenu néanmoins à rassurer. « Sainte-Sophie est une affaire intérieure et aucun pays ne peut s’ingérer dans les affaires souveraines de la Turquie, (…) mais la Turquie est sensible à la protection de son caractère historique. Nous devons protéger le patrimoine de nos ancêtres ». Avant d’ajouter, « Sainte-Sophie continuera d’embrasser tout le monde avec son nouveau statut, en préservant le patrimoine culturel commun de l’humanité ».