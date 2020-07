Les plus beaux textes du pape François écrits pendant le confinement rassemblés dans un livre

Lire aussi : Le texte intégral de la méditation du Pape lors de sa bénédiction Urbi et Orbi historique

Entre le mois de mars et le mois de mai dernier, alors que l’Europe était engluée dans la crise du coronavirus, le pape François a délivré plusieurs homélies et discours qui ont marqué les esprits. C’est la raison pour laquelle le Vatican a accepté de publier certains d’entre eux dans un livre intitulé « La force dans l’épreuve ». Le lecteur pourra à cette occasion retrouver la très puissante méditation qu’il avait proposé le soir de sa bénédiction Urbi et Orbi historique , le 27 mars 2020, donnée depuis une place Saint-Pierre déserte, sa lettre aux mouvements populaires du 12 avril dernier ou encore son message aux vendeurs de journaux du 27 avril. Figure en outre sa missive écrite à son ami juge de Buenos Aires (Argentine) dans laquelle il salue les gouvernements ayant pris des mesures exemplaires pour lutter contre le coronavirus.

Au travers de ce corpus de textes, le pape François « relie tout le monde dans une humanité et un esprit communs » et met « au défi d’oser faire le bien, de faire mieux », estime le cardinal Michael Czerny, sous-secrétaire de la Section Migrants du Dicastère pour le service du développement humain intégral, dans la préface de cet ouvrage. « Parce que le monde post-COVID-19 doit être façonné » par tous, les messages du pontife ont selon lui une portée universelle.

La force dans l’épreuve, pape François, Bayard, (juillet 2020)