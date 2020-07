Vous ne savez pas quoi lire cet été ? Jetez un oeil aux meilleures ventes de livres !

1 Le matin, sème ton grain, Eric de Moulins-Beaufort, MAME, juin 2020

Résumé : La prise de parole attendue sur la crise sanitaire de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France sous la forme d'une lettre au président de la République Emmanuel Macron.

2 Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au nouveau monde, philippe de Villiers, Fayard, juin 2020

Résumé : Comme il le prophétisait au milieu des années 90, une « grippe de New Dehli est arrivée dans le Berry ». Dans son nouvel essai qui ressemble à un cri de colère, le chantre du souverainisme relate ses échanges avec le ministre Emmanuel Macron et expose son analyse du pouvoir, de la crise et de l'état de notre nation.

3 En finir avec le cléricalisme, Loïc de Kerimel, Seuil, Juin 2020

Résumé : Livre engagé, cet essai expose les éléments historiques et théologiques nécessaires pour comprendre comment la sacralité des prêtres a été instituée et comment elle s'est perpétuée jusqu'à devenir un véritable système clérical. Dénoncé par le pape François comme étant le lieu de tous les abus révélés dans l'Église, le cléricalisme est ici étudié avec précision et sans concession.

4 François en poche : les pensées du pape François, Caroline Pigozzi, Cherche Midi , (juin 2020)

Résumé : Un éclairage bienveillant du pape François sur le christianisme et la foi proposant des repères à ceux qui en ont besoin. Il aborde notamment le bonheur, l'humilité, les migrations ou encore la paix.

Résumé : Le pape Jean Paul II raconte sa vie en s'adressant directement aux enfants.

6 Un été avec Pascal, par Antoine Compagnon, Ed. des Equateurs, juin 2020

Résumé : A la suite de sa série d'émissions radiophoniques ayant donné lieu à « Un été avec Montaigne », l'auteur réitère l'exercice avec Blaise Pascal. Comme Montaigne, l'auteur des « Pensées » apparaît comme l'un des fondateurs de la modernité, s'intéressant tant à la question de la violence, de la vérité, de la tyrannie, ou encore du divertissement.

7 Comment discerner, pascal ide, éditions de l'Emmanuel, mars 2020

Résumé : Il est vrai de dire que chacun des livres du père Pascal Ide est un best-seller ! Cette fois-ci, son dernier livre sur le thème du discernement ne manquera pas, encore, de rejoindre la liste des grands succès de l'auteur qui, avec son talent narratif et son humour, nous aide ici à faire les bons choix au bon moment.

8 Et après ? Hubert Védrine, Fayard (juin 2020)

Résumé : Dans la panique sanitaire et économique liée à la propagation du Covid-19 la bataille de l'après a déjà commencé entre ceux qui veulent un retour à « la normale » et ceux qui appellent à un changement. Quoi qu'il en soit, rien ne sera exactement comme avant. Dans cet essai vif et dense, Hubert Védrine se penche sur tous les débats qui vont forger notre avenir.

9 Croire dans le monde à venir, Dominique Collin, Fidélité, mai 2020

Résumé : Le philosophe et théologien dominicain propose un commentaire de la lettre de Jacques, passage peu connu du Nouveau Testament centré sur la foi, considérée comme un levier.

10 L'Eglise, vraiment sainte ? : conférences de carême 2020, Guillaume de Menthière, Parole et silence, juin 2020

Résumé : Ce recueil de conférences interroge les missions de l'Église, sa nature, ses difficultés et ses aspirations.