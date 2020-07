Le pape François commémore son appel de Lampedusa contre « la mondialisation de l’indifférence »

« Vous ne pouvez pas imaginer l’enfer qui se vit là-bas »

Le 8 juillet 2013, quelques semaines après son élection, le pape François avait effectué son premier déplacement hors de Rome sur la petite île de Lampedusa , au sud de l’Italie, où il avait dénoncé la « mondialisation de l’indifférence ». Sur ce point de chute de nombreux migrants venant d’Afrique, il avait rendu hommage à ceux d’entre eux qui meurent lors de la traversée de la Méditerranée et dont « nul ne se sent responsable ».

Le successeur de Pierre a tenu à commémorer le septième anniversaire de ce déplacement pour que nul ne soit, encore aujourd’hui, indifférent à « la Libye, aux camps de détentions, aux abus et aux violences dont sont victimes les migrants, aux voyages d’espérance, aux sauvetages et aux refoulements ». « Vous ne pouvez pas imaginer l’enfer qui se vit là-bas », a-t-il insisté.

Le primat d’Italie a partagé un souvenir de son déplacement, quand un Éthiopien lui avait raconté, avec l’aide d’un interprète, des « choses terribles » sur son voyage jusqu’en Europe. Mais la traduction avait semblé étrangement courte au pontife, qui plus tard avait appris que le traducteur n’avait réussi qu’à transmettre le « quart » des atrocités vécues par cet homme.

Lire aussi : Drame des migrants : la photo qui a bouleversé le pape François

Le Christ, « étoile polaire »

« La prospérité et l’abondante richesse » éloignent du Seigneur et remplissent le cœur « de fausseté et d’injustice », a affirmé le chef de l’Église, rappelant une nouvelle fois les effets pervers pour les chrétiens d’aujourd’hui de la « mondialisation de l’indifférence ». Les chrétiens sont néanmoins aujourd’hui appelés à une « conversion » radicale : une « rencontre personnelle avec Jésus Christ est aussi possible pour nous, disciples du troisième millénaire. »

« Le visage de Dieu est notre but et aussi notre étoile polaire, qui nous permet de ne pas perdre le chemin », a affirmé le pontife. Il doit être cherché, selon lui, « dans tous les frères et sœurs contraints à fuir leur terre à cause de tant d’injustices dont notre monde est encore affligé ».