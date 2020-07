Les goums soufflent leur 50e bougie

Lire aussi : Goums : ils marchent et jeûnent dans le désert à la rencontre du Christ

Vous les croiserez peut-être cet été, vêtus d’une djellaba et arpentant les grands causses de Lozère, les Cévennes, la Corse mais aussi l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Liban, et même la Terre Sainte. Ne vous inquiétez-pas, ils ne se seront pas égarés mais auront choisi de participer à un raid goum, c’est-à-dire « une semaine de marche, une expérience de méditation et de vie fraternelle, le tout dans un esprit de pauvreté ». Inventés il y a cinquante ans par Michel Menu , les goums n’ont pas pris une ride et chacun, hier comme aujourd’hui, peut y vivre la spiritualité du désert.