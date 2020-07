Covid-19 : il traverse l’Atlantique à la voile pour se rendre au chevet de son père de 89 ans

C’est un bel exemple de ce que l’amour d’un fils pour son père permet d’accomplir. Mi-mars, alors que la pandémie s’accélère, les vols du Portugal vers l’Argentine sont suspendus. Juan Manuel Ballestero, 47 ans, argentin habitant au Portugal, se retrouve dans l’impossibilité de se rendre au chevet de son père âgé de 89 ans. Qu’à cela ne tienne, ce passionné de voile décide d’affronter vents et marée pour rejoindre son père. Son histoire, rapportée par le New York Times témoigne de la détermination dont il a dû faire preuve pour entreprendre ce voyage. « Je ne voulais pas être lâche et rester dans un endroit préservé alors que ma famille avait besoin de moi. La chose la plus importante pour moi était d’être avec elle », a-t-il confié au journal.

Il largue les amarres mi-mars pour une traversée de… 85 jours. Mais le voyage ne s’est pas fait sans anicroches. Bien qu’il se soit procuré les biens de première nécessité et du carburant, il avait l’intention de faire une escale mi-avril au Cap-Vert afin d’acheter d’autres fournitures et du carburant. Mais les autorités lui ont refusé la permission d’amarrer. Loin de le décourager, Juan Manuel Ballestero poursuit son voyage et son but : retrouver son père.

Il confie sans détour s’être appuyé sur sa foi pour traverser cette épreuve dans les difficultés et les moments de doute. « La foi vous maintient debout dans ces situations », explique-t-il. « J’ai appris sur moi-même; ce voyage m’a fait grandir en humilité. » C’est finalement le 17 juin qu’il arrive dans le port de sa ville natale, Mar del Plata, et qu’il a pu embrasser son père, soixante-douze après que les résultats de son test au Covid-19 soient revenus…négatifs.