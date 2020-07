L’incroyable découverte à Autun : 150 tombes chrétiennes du IVe siècle

Lire aussi : Enterré depuis 900 ans, ce prêtre anglais trouve une nouvelle jeunesse

Une équipe d’archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) mène actuellement une fouille à Autun, l’antique « Augustodunum ». La fouille porte sur le site d’une nécropole de trois hectares, située à proximité de l’église paléochrétienne de Saint-Pierre-l’Estrier. C’est là qu’ils viennent de découvrir 150 tombes datant du milieu du IIIau Vsiècle, une découverte exceptionnelle, car il s’agit de sépultures chrétiennes « parmi les plus anciennes de la moitié nord de la Gaule », a indiqué l’Inrap. L’autre découverte fondamentale, cette inscription « Pektorios », datée du IVsiècle, et qui est « l’une des premières mentions du Christ en Gaule », ne laissant aucun doute sur la religion des défunts enterrés.

Parmi les 150 tombes, les huit archéologues ont découvert quatre imposants sarcophages en grès en parfait état avec leurs couvercles. L’un d’eux, vieux de 1.500 ans est « encore hermétique », et selon Nicolas Tisserand, coresponsable des fouilles, « il pourrait révéler une dépouille bien conservée ». Mais il faudra encore un peu de patience car son ouverture est prévue à la fin du chantier, au mois d’août. Si les autres cercueils sont en majorité en bois, certaines sépultures sont en plomb, ce qui est beaucoup plus rare, et devra être éclairci. Les recherches ont également permis de mettre à la lumière les vestiges de six mausolées carrés en pierre de 10 m2, ainsi que les traces d’un « édifice en bois ».

Fondée vers 15 avant J.-C. par l’empereur Auguste qui l’a qualifiait de « sœur et émule de Rome », Autun fut la troisième ville de Gaule. Une communauté chrétienne s’installe aux abords de la ville dès la fin du IIe siècle, à l’endroit du tombeau du martyr chrétien saint Symphorien, tué en 179. Au début du IVe siècle, un évêché est créé dans la ville haute et on retrouve mention du premier évêque, Rétice, en 313. Ces nouvelles découvertes confirment donc la présence importante des chrétiens dans la région, et qui sait, de nouvelles reliques ?