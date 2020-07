Le pape François soutient le cessez-le-feu international

Le Souverain Pontife a dit espérer « que cette décision sera observée efficacement et rapidement pour le bien des nombreuses personnes qui souffrent ». Il a par ailleurs béni un pèlerinage organisé par la radio polonaise Radio Maria au sanctuaire marial de Częstochowa (Pologne). Celui-ci fait partie des commémorations du centenaire de la naissance de saint Jean Paul II (1920-2005), et a pour thème « J’ai tout confié à Marie ».

Le réconfort du Christ aux plus petits

Dans « un monde qui exalte ceux qui deviennent riches et puissants », le message du Christ est à trouver au milieu des plus pauvres et des plus petits, a par ailleurs déclaré le Souverain pontife lors de sa catéchèse. Dès lors, l’Église est « appelée à vivre des œuvres de miséricorde et à évangéliser les pauvres ». Les mystères de Dieu sont cachés aux orgueilleux qui « foulent aux pieds la personne humaine et sa dignité ». Au contraire, « le “réconfort” que le Christ offre aux personnes fatiguées et opprimées n’est pas seulement un soulagement psychologique ou une aumône, mais la joie des pauvres d’être évangélisés et bâtisseurs de la nouvelle humanité ».