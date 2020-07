Vivre sa foi… à travers les puzzles

Domaine public La Madone Aldobrandini, par Raphaël. Montage Aleteia.

Ils ont le vent en poupe et sont devenus les vedettes d’Instagram, Twitter et autres réseaux sociaux. Au cours du confinement, où il faut le reconnaître, on n’était pas aux pièces, les puzzles ont bénéficié d’un regain d’intérêt et se sont vendus comme des petits pains, enregistrant des chiffres de vente record égalant largement ceux de la période de Noël. Rien que durant la première semaine de confinement, les ventes affichaient une croissance de 122% par rapport à la même semaine en 2019, notait le cabinet d’analyse NPD. Et si le 1.000 pièces s’est hissé sur le haut du podium, les autres formats ne sont pas en reste et quelques mordus se sont attaqués à de plus gros morceaux. Kodak a même mis en vente un puzzle exceptionnel de… 51.300 pièces.

Ce jeu intergénérationnel a le mérite de détourner des écrans et d’aiguiser votre patience. Sa pratique serait même stimulante pour le cerveau. Et s’il est pour certains une activité solitaire, il peut aussi être social et rassembler autour de la table grands-parents, parents, enfants, pièces rapportées… Pourquoi donc ne pas en faire votre compagnon privilégié de l’été, tout en vous cultivant, voire même en évangélisant autour de vous ? Et d’une pierre deux coups !

Julia Vergely, journaliste chez Télérama, qui a voulu faire l’expérience du puzzle, raconte avoir jeté son dévolu sur Les Noces de Cana de Véronèse « pour sa folle quantité de détails » et ajoute non sans humour qu’elle a enfin mis la main sur Jésus dans l’après-midi du Jeudi saint. De nombreux sites vendent des puzzles représentant des œuvres d’art iconiques de la culture chrétienne. Que vous soyez branché Ancien ou Nouveau Testament, figure de saint ou Sainte Vierge, vous trouverez probablement de quoi satisfaire vos goûts. Le site Zaazle propose ainsi divers modèles de puzzles représentant la naissance du Christ, comme la Nativité de Giotto ou celle de Botticelli, de tailles différentes. De son côté, l’entreprise allemande Ravensburger met en vente un 1.000 pièces représentant La Cène de Léonard de Vinci et un 5.000 pièces avec La Tour de Babel de Bruegel L’Ancien. Chez Fou de Puzzle, c’est La Création d’Adam de Michel Ange qui est taillée en (1.000) pièces.

Plusieurs sites (Photobox, Photoweb…) proposent également de commander des puzzles personnalisés. Pourquoi dans ce cas ne pas tabler sur une icône que vous affectionnez particulièrement, une Madone qui vous est chère ou un épisode biblique qui vous parle ? Voilà une manière originale de témoigner autour de vous de ce qui vous est cher, et peut-être même de vous évangéliser vous-même patiemment.