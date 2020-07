Dix paroles fortes de Benoît XVI sur la puissance de guérison du rosaire

Le rosaire peut ne pas convenir à tout le monde. Pourtant le pape émérite Benoît XVI, comme son prédécesseur Jean Paul II et son successeur François , le désigne comme sa prière préférée. Pourquoi, selon lui, cette forme de prière est-elle une arme à la puissance de guérison impressionnante ? Un des signes les plus éloquents de l’amour que les « jeunes générations nourrissent pour Jésus et pour Marie sa mère » ? Comment cette prière « aide à placer le Christ au centre” dans un monde de plus en plus fragmenté ?