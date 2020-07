Pape François : « La famille a besoin d’être protégée »

En ces temps difficiles, les familles ont besoin d’être protégées

« L’Église doit encourager les familles et être à leur côté afin qu’elles découvrent des chemins leur permettant de surmonter toutes ces difficultés ». En ce mois de juillet, le pape François invite tous les chrétiens à prier pour la famille , en particulier pour celles qui font face à des difficultés . Il insiste sur les moments difficiles qu’elles peuvent traverser ces temps-ci, à cause du stress ou du rythme de vie parfois effréné. Parfois, « les parents oublient de jouer avec leurs enfants », regrette-t-il d’ailleurs.

Alors que la crise du coronavirus a ébranlé l’Europe pendant plusieurs mois, et qu’elle continue de sévir dans certaines régions du monde, les familles sont en premières ligne face aux conséquences sociales et économiques. Certaines personnes ont perdu leur emploi, voir leur logement. Ainsi, il devient encore plus évident que ni les individus ni la société ne peuvent se passer des familles. C’est la raison pour laquelle le pape François invite les chrétiens à prier pour que les familles « soient accompagnées avec amour, respect et conseil ». « Et, de manière particulière, prions pour qu’elles soient protégées par les États », conclue-t-il.