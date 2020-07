Le pape François écrit à Benoît XVI pour lui transmettre ses condoléances

Au lendemain du décès de Georg Ratzinger, grand frère de Benoît XVI, le pape François a écrit au pontife émérite pour lui faire part de sa proximité. « Vous avez eu la délicatesse de me communiquer en premier la nouvelle du décès de votre bien-aimé frère Mgr Georg », souligne le pontife. « Je désire renouveler l’expression de mon plus profond sentiment cordial et de ma proximité spirituelle dans ce moment douloureux ». Il dit encore prier pour le « regretté défunt, afin que le Seigneur de la vie, dans sa bonté miséricordieuse l’introduise dans sa patrie du ciel et lui accorde la récompense préparée pour les fidèles serviteurs de l’Évangile ».

« Je prie aussi pour vous, Sainteté, écrit encore l’actuel pontife, invoquant du Père, par l’intercession de la Bienheureuse Marie, le soutien de l’espérance chrétienne et la tendre consolation divine », a écrit le pape François qui rend encore grâce pour leur commune adhésion au Christ, « source d’espérance et de paix » et termine en signant ainsi : « Filialement et fraternellement ».

Décédé mercredi 1er juillet à l’âge de 96 ans, Georg Ratzinger, prêtre lui aussi, était particulièrement proche du pontife émérite, qui lui avait rendu une dernière visite en Allemagne du 18 juin au 22 juin, malgré sa grande difficulté à voyager.