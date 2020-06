Sur les traces de Padre Pio : huit lieux à visiter

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Particulièrement populaire chez les catholiques, saint Pio de Pietrelcina , plus connu sous le nom de Padre Pio, compte parmi les saints les plus influents du XXsiècle. Connu pour sa piété et sa charité, il a reçu les stigmates, vécu de nombreuses expériences mystiques et lutté contre le démon. Au cours des messes qu’il célébrait, il n’était pas rare qu’il tombe en extase devant le Saint-Sacrement , frappant ainsi de nombreux fidèles.

Mais s’il est connu au-delà des frontières de l’Italie, le capucin a peu voyagé durant sa vie, notamment en raison des différentes maladies qui l’ont affecté tout au long des années. Ce qui ne l’a pas empêché d’exercer son ministère auprès de dizaines de milliers de personnes. Sa connaissance du cœur et des péchés de ceux qui venaient à lui l’ont rendu particulièrement populaire comme confesseur. Canonisé par Jean Paul II en 2002, il est le saint patron des volontaires de la défense civile et des adolescents et on le prie pour soulager le stress. Aujourd’hui, de nombreux endroits où il a vécu sont considérés comme des lieux de pèlerinage, de sa maison d’enfance à son « tombeau » où ses restes incorruptibles sont exposés. En voici un aperçu.

En images : 8 lieux de pèlerinage sur les traces de Padre Pio