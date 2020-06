Le pape François bénit le pallium des trois nouveaux archevêques français

Lire aussi : Quelle est la différence entre un évêque et un archevêque ?

Le pape François a célébré ce mercredi 29 juin la messe pour la solennité des saints Pierre et Paul , depuis la basilique Saint-Pierre du Vatican. Près de 90 fidèles ont pu y assister, en présence de plusieurs cardinaux. Avant d’entrer dans la célébration, le pape François a béni les palliums des archevêques récemment nommés. Cette petite étoffe de laine blanche ornée de cinq croix symbolise leur union avec le successeur de Pierre. Seuls le Pape et les archevêques métropolitains portent cet attribut. Ainsi, ce sont 54 palliums qui ont été bénis ce lundi 29 juin par le pape François. Ils seront remis prochainement aux nouveaux archevêques du monde entier. Parmi eux figurent notamment Mgr Jean-Marc Aveline , nommé à Marseille, Mgr Vincent Jordy à Tours, et Mgr Jean-Paul James , à Bordeaux. Ces derniers n’ont pas pu se rendre à Rome à cause de la crise sanitaire, et recevront donc leurs palliums des mains du nonce apostolique.