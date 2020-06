La charité, c’est comme la salade de fruits

Préparer une salade de fruits, quelle plaie ! Les bananes, passe encore. Mais alors les pommes, les poires, les kiwis, les ananas, qu’il faut prendre le temps d’éplucher, d’épépiner pour certains, avant de les couper en petits morceaux. Et on ne vous parle même pas des oranges et des pamplemousses dont le jus vous gicle jusque dans les yeux si vous avez manqué un tantinet d’adresse. Bref, c’est la croix et la bannière. Mais en revanche, qu’est-ce que c’est bon à déguster !

Hé bien, la charité, c’est exactement pareil. Dans la vie quotidienne, faire attention à l’autre est parfois extrêmement coûteux : respecter le besoin de silence de son colocataire alors que l’on brûle de lui raconter sa dernière aventure à force de gestes épiques et de grandes envolées lyriques, se lever dans le métro pour laisser sa place à une vieille dame – mais est-elle vraiment âgée, à la réflexion ? – quand on se sent épuisé par sa journée de travail, sourire sans trop d’arrière-pensées au conducteur qui vous coupe la route sans broncher, dire bonjour joyeusement en arrivant au bureau alors qu’un enfant maladroit – mais qu’il est godiche, celui-là ! – a renversé son chocolat chaud sur vos mocassins en nubuck tout neufs qui vous ont coûté un bras…

Tout cela demande un peu de sang-froid et beaucoup de détermination, tout comme préparer une salade de fruits. Mais quand on est l’objet de ces petites attentions et de ce dépassement de soi, c’est comme la salade de fruits : qu’est-ce que c’est bon ! Donc ne lésinez pas et sans vilain jeu de mots, vous verrez combien vous porterez du fruit !