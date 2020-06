Une belle méditation pour savourer la joie d’exister

À quelle fréquence méditons-nous sur la beauté de nos vies ? Reconnaissons-nous qu’en nous offrant la vie, Dieu nous a fait un don extrêmement précieux ? Bien sûr, il arrive que des circonstances de notre vie nous empêchent d’y percevoir une quelconque beauté, et dans nos pires moments, il se peut même que nous souhaitions n’être jamais nés. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu nous a placés sur cette terre, et nous dépendons de Lui pour toute chose. Il se peut qu’à certains moments, nous n’aimions pas notre vie, mais elle n’en reste pas moins un don à chérir.

En la reconnaissant comme telle, nous sommes plus disposés à en faire don aux autres, et à voir dans chaque moment de nos vies une opportunité de faire le bien dans le monde. Dans son Introduction à la vie dévote, saint François de Sales a rédigé une courte méditation guidée sur le don de la vie. C’est une belle réflexion que nous pouvons méditer régulièrement, et qui permet de favoriser la gratitude pour le don que Dieu nous a fait. En voici un extrait.