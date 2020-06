Un appel urgent du pape François à la prière pour la Syrie, le Yémen et l’Ukraine

« Prions pour cette importante réunion afin qu’elle puisse améliorer la situation dramatique du peuple syrien et des peuples voisins, en particulier du Liban, dans le contexte de graves crises socio-politiques et économiques que la pandémie a rendues encore plus difficiles », a déclaré le Souverain pontife. « S’il vous plaît, que les dirigeants soient capables de faire la paix ! », a-t-il ajouté solennellement.