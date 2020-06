Pourquoi les cloches sont-elles baptisées ?

Les cloches jouent un rôle important dans la vie de l’Église depuis de nombreux siècles, servant notamment de moyen de communication pour les prêtres et les diacres afin d’appeler les fidèles à la prière . Leur importance devient telle qu’une véritable célébration est instaurée pour les bénir, que nombreux appellent un baptême.

En France, on parle de « baptême » en effet pour la bénédiction des cloches depuis le XIe siècle. À l’origine, la cloche était lavée avec de l’eau bénite par l’évêque avant de recevoir des onctions d’huile des malades et de saint-crême (un mélange d’huile d’olive et de parfum). Un encensoir était ensuite placé sous la cloche. L’évêque priait alors pour que ces sacramentaux puissent, au son de la cloche, mettre en fuite les démons, protéger des tempêtes, et appeler les fidèles à la prière.

Bien que l’on parle de « baptême » pour la bénédiction des cloches, il ne s’agit pas d’un sacrement, mais d’une expression communément admise pour décrire cette cérémonie particulière en usage pendant plusieurs siècles. Aujourd’hui encore l’évêque ou le prêtre utilise de l’eau bénite pour bénir les cloches, même s’il ne les lave plus entièrement.

Les extensions des sacrements

Ce cérémonial souligne le pouvoir sacramentel des cloches, lié aux sacramentaux qui sont des bénédictions, ou des objets bénis par l’Église dans le but de sanctifier nos vies et de nous conduire aux sacrements. Autrement dit, des signes sacrés qui nous procurent la grâce (une aide spirituelle) par l’intercession de l’Église.

On peut également décrire les sacramentaux comme des extensions des sacrements : ils ne sont pas des sacrements en tant que tels, mais ils découlent des sept sacrements et ont pour but de nous ramener à eux. On peut comprendre facilement pourquoi les cloches sont considérées comme des sacramentaux, dans la mesure où elles nous mènent directement à la célébration de l’Eucharistie, en nous appelant à la messe le dimanche mais aussi tout au long de la semaine.

Le texte de la bénédiction solennelle des cloches évoque justement ce rôle. En voici un court extrait :

« Les cloches sont liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque les temps de la prière, rassemble le peuple pour les célébrations liturgiques, avertit les fidèles des joies et des peines de chacun, à l’occasion des baptêmes, des mariages et des enterrements, mais aussi des événements graves qui affectent la vie de l’Église et celle de la cité. […] Ainsi, en entendant les cloches, nous nous souviendrons que nous sommes une famille, et en écoutant leur appel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. » (Le livre des Bénédictions de 1988).

