Le pape François accepte la renonciation de Mgr Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux

Mgr Boulanger a été ordonné prêtre le 25 juin 1972 pour le diocèse d’Arras. Après être entré au grand séminaire d’Arras, le Français a poursuivi sa formation à la Faculté de théologie de Lille et à l’Institut catholique de Paris où il a obtenu un doctorat de théologie. Nommé évêque coadjuteur du diocèse de Séez le 16 octobre 2001, il est consacré le 2 décembre suivant. Il devient évêque titulaire de Séez le 25 avril 2002. Le pape Benoît XVI l’a nommé évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux en mars 2010. Au sein de la Conférence des évêques de France, il est membre de la Commission pour la catéchèse et le catéchuménat.

Le pape François a accepté sa renonciation le 27 juin mais n’a toutefois pas nommé son successeur. Il revient donc au Collège des consulteurs d’élire un administrateur diocésain qui gouvernera le diocèse provisoirement. Mgr Boulanger a annoncé dans un message adressé à ses fidèles qu’il passera sa retraite dans ses terres d’origine, dans un village près de Boulogne-sur-mer, proche d’un foyer de charité. « je vivrai au milieu des gens de la campagne, rendant des services au paroisses rurales et au foyer ».