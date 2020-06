Les jardins arpentés par les grands saints existent encore ! Suivez le guide

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Dieu aime les jardins. Il en fait des lieux de salut. Pour ceux qui croient à la Résurrection du Fils de Dieu, le jardin de Dieu est désormais partout où l’on trouve un homme qui prie. Le monde d’ici-bas n’est que l’imparfait miroir des réalités divines, une image du Ciel.

Lire aussi : La beauté des jardins monastiques

Il faut donc s’élever vers le divin, contempler la nature non seulement pour sa beauté mais aussi pour sa symbolique spirituelle. C’est elle qui aide à se connecter à Dieu. Au XIIIe siècle, saint François d’Assise et ses frères mineurs évoquent dans leur Cantique des Créatures une nature visible, bienveillante à l’homme, innocente et non coupable du péché originel. Un véritable tremplin vers Dieu.

Et si vous partiez dans les pas de saint Fiacre, de saint Bernard, de Frère Luc, moine de Tibhirine ou de Catherine Labouré dont les traces existent encore aujourd’hui dans ces magnifiques jardins :