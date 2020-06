Dix jolies manières d’annoncer sa grossesse sur les réseaux sociaux

Façon affiche de film

@MJA

La famille s’agrandit ? Félicitations ! Après avoir savouré cette joie en couple pendant quelques semaines ou quelques mois, vous souhaitez peut-être la partager de manière efficace au plus grand nombre en l’annonçant sur les réseaux sociaux. Il est d’usage d’attendre au moins les neuf premières semaines de grossesse et la première échographie (échographie de datation) avant de publier l’heureuse nouvelle. Pour un premier enfant ou un petit dernier, écrit noir sur blanc ou subtilement suggéré, annoncer que l’on est enceinte peut donner lieu à des mises en scène aussi variées les unes que les autres.

Même s’il ne s’agit pas d’un film à gros budget, l’annonce façon affiche de film, ça claque ! Il suffit de dégoter une jolie photo de famille, de mentionner vos noms et prénoms en lieu et place d’illustres réalisateurs ainsi qu’une date de sortie (certes aléatoire mais pour laquelle on pourra se contenter du mois), et les impatients spectateurs comprendront !

Sur la plage

@CdF

Vous allez au bord de la mer cet été ? Une plage de sable offre un tableau idyllique pour y inscrire une bonne nouvelle. Voyez les choses en grand pour que la photo soit lisible, et faites simple ! On doit comprendre en un coup d’œil.

Bien dans ses baskets

@Aleteia

Un peu plus suggestive, la photo des chaussures accueillant une mini paire suffit à faire comprendre que vous allez bientôt être parents. Si vous avez déjà d’autres enfants, n’oubliez pas de placer également leurs chaussures.

Bonnet blanc et blanc bonnet

@Clémentine Lorole

Dans la même veine que les chaussures, les bonnets, notamment pour un bébé d’hiver, se prêtent également très bien au jeu.

Tiré à quatre épingles

Chones I Shutterstock

Une annonce tirée à quatre épingles ! Ou moins, ou plus, c’est selon ! Un petit tour à la mercerie pour dénicher toutes les tailles d’épingles à nourrice, ou sur Pinterest, et le tour est joué !

Comme des trombones

Eakachai Leesin I Shutterstock

Dans le même genre, des trombones feront aussi très bien l’affaire ! Les tordre demande un peu de doigté, mais le résultat n’est pas si difficile à atteindre.

Esprit macaroni

@Aleteia

Il se peut que vous n’ayez ni épingles ni trombones. Ce sont des choses qui arrivent à l’ère du tout jetable et du sans papier ! En ce cas, votre placard cache peut-être un paquet de macaronis ?

Un doux dessin

La graphiste My lovely thing prête son talentueux coup de crayon à l’atelier Rosemood, spécialiste des faire-part de naissance, pour illustrer de manière très douce l’attente (et la venue) d’un heureux événement.

En pointillé

@Aleteia

Symbole d’une vie naissante, une petite main en pointillé, à côté des mains potelées de ses futurs frères et sœurs, illustrera parfaitement le petit être logé dans votre ventre.

De pieds fermes

Dementeva Julia I Shutterstock

Pieds, feu, partez ! Des parents pieds-nus attendent de pieds fermes leur progéniture.