Diocèse par diocèse, qui sont les prêtres ordonnés en 2020 ?

Diocèse de Nancy 1 prêtre ordonné

Par le sacrement de l’ordination, des hommes sont configurés au Christ et se mettent au service de leurs contemporains. Cette année, parmi les 123 ordinations, 75 sont ou seront ordonnées prêtres diocésains, selon les données transmises par les diocèses. « Au quotidien, c’est d’abord de prêtres diocésains dont le peuple de Dieu a besoin », rappelait à Aleteia le responsable du séminaire de Paris, le père Stéphane Duteurtre en 2018. « Ils ne sont pas indispensables pour eux-mêmes mais ils le sont pour le peuple de Dieu : pour qu’il soit un peuple de saints au milieu du monde, il faut que ces prêtres l’accompagnent, l’aident, le fortifient par ses enseignements et les sacrements ». Diocèse par diocèse, Aleteia vous propose de retrouver le nom des nouveaux prêtres et les dates de leur messe d’ordination.

Dimanche 4 octobre 2020 à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation de Nancy.

Diocèse de Saint-Dié 2 prêtres ordonnés

Thomas Tran Nguyen, 31 ans

Joseph Chu, 34 ans

Samedi 19 septembre à 10h en l’église Notre-Dame-aux-Cierges d’Épinal.

Diocèse de Bordeaux 2 prêtres ordonnés

Gabriel Durier

Thibault Sajous

Samedi 27 juin 2020 à 10h30 à la cathédrale Saint-André de Bordeaux.

Diocèse de Bayonne 4 prêtres ordonnés

François-Régis Jasnot

Alexandre Méré

Baptiste Pochulu

Andréa Nassuato

Samedi 27 juin 2020 à 10h pour les trois premiers, à 18h pour Andréa Nassuato, en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.

Diocèse de Clermont-Fd 1 prêtre ordonné

Florent Boisnault

La date d’ordination n’est pas encore communiquée.

Diocèse d'Autun 2 prêtres ordonnés

François Bouchard, 27 ans

Osvaldo Segovia Gali, 29 ans

Dimanche 28 juin 2020 à 15h30 en la cathédrale Saint-Lazare d’Autun.

Diocèse d'Arras 1 prêtre ordonné

Labité Flavien Agbodjan-Prince, 35 ans

Dimanche 20 septembre 2020 à 15h30 à la cathédrale de Boulogne-Sur-Mer.

Diocèse de Cambrai 1 prêtre ordonné

Maxence Leblond, 30 ans

Maxence Leblond a été ordonné prêtre dimanche 21 juin en la cathédrale Notre-Dame de Grâce de Cambrai.

Diocèse de Lille 2 prêtres ordonnés

Maxence Dubois

Matthieu Declerck

Dimanche 30 août à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Diocèse de Lyon 3 prêtres ordonnés

Timothée Besson, Jean-Xavier Emourgeon et Olivier Laporte pour le diocèse de Lyon, ainsi que de Rémi-Clovis Kientéga, frère Rémi-Clovis, pour les Augustins de l’Assomption.

Samedi 27 juin 2020 à 10h en la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Lyon.

Diocèse d'Avignon 5 prêtres ordonnés

Baptiste Vanel

Bébé Anderson

Jose Andres Zuniga Rivas

Pablo Solis Encina

Peter de Chante-Coq

Dimanche 16 août à 16h30 en l’église du Sacré-Cœur d’Avignon.

Diocèse de Digne 1 prêtre ordonné

Alban Jacquemin

Samedi 12 septembre à 10h30 en la Cathédrale Notre-Dame du Bourg de Digne.

Diocèse de Fréjus 8 prêtres ordonnés

Mario Jara, 27 ans

Jorge Luis Silva Vargas, 33 ans

Alexis Angama, 46 ans

Argilio Nieto Suarez, 42 ans

Simon Rebeccai

Jesus David Pazos Belisario, 30 ans

Gabriele Lentini

Danka Pereira

Samedi 27 juin et dimanche 19 septembre 2020 à la paroisse de La Seyne-sur-Mer et à La Castille.

Diocèse de Nice 3 prêtres ordonnés

Pas de date prévue pour le moment.

Diocèse de Créteil 1 prêtre ordonné

Paul Kouakou Yao

Dimanche 13 septembre 2020, à 16h, en la cathédrale Notre-Dame de Créteil.

Diocèse de Paris 6 prêtres ordonnés

Guillaume Radenac

Sébastien Sorgues

Simon Fornier de Violet

Thomas Duthilleul

Stéphane de Spéville

Joseph Lebeze

Samedi 27 juin 2020 à 9h30 en l’église Saint-Sulpice de Paris.

Diocèse de Versailles 5 prêtres ordonnés

Pierre Bouquin

Gaël Jacob

Arnaud de Lamberterie

Gautier Picard Destelan

Grégoire Sabatié-Garat

Dimanche 28 juin 2020 à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

Diocèse de Saint-Denis 1 prêtre ordonné

Rémy Pignal

Dimanche 6 septembre 2020 à 15h30 en la cathédrale-basilique Saint-Denis.

Diocèse de Pontoise 2 prêtres ordonnés

Charles-Thierry Ndjandjo

Vianney Baudouin

Dimanche 6 septembre 2020 à 16h en la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.

Diocèse de La Rochelle et Saintes 4 prêtres ordonnés

Joseph Marie Vo Ta Sam, 36 ans

Éric Ndikubwayo

Brice Degbey

Jean-Eudes Blandin de Chalain

Joseph Marie Vo Ta Sam et Éric Ndikubwayo ont été ordonnés le 20 juin 2020 à 10h à la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle.

Brice Degbey et Jean-Eudes Blandin de Chalain seront ordonnés samedi 27 juin 2020 à 10h à la cathédrale Saint-Pierre de Saintes.

Diocèse de Limoges 1 prêtre ordonné

Emmanuel Renault, 31 ans

Dimanche 13 septembre, à 15h30, en la cathédrale Saint-Étienne de Limoges.

Diocèse de Beauvais 1 prêtre ordonné

Hervé Gosselin, 52 ans

Dimanche 14 juin 2020 à 16h en la cathédrale Notre-Dame de Senlis.

Diocèse de Langres 1 prêtre ordonné

Martin Doherty

Dimanche 30 août en la cathédrale Saint-Mammès de Langres.

Diocèse d'Angers 2 prêtres ordonnés

Bruno Raffara

Jean Dinh

Dimanche 28 juin 2020 à 15h en la cathédrale Saint-Maurice d’Angers.

Diocèse de Luçon 1 prêtre ordonné

Alexandre Guillaud

Dimanche 26 juillet 2020 à 15h en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Luçon.

Diocèse de Rennes 2 prêtres ordonnés

Erwan Thibault

Hubert de Charnacé

Samedi 27 juin à 15h en la cathédrale Saint-Pierre de Rennes.

Diocèse de Saint-Brieuc 1 prêtre ordonné

David Plantet

Dimanche 28 juin à 15h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc.

Diocèse de Vannes 1 prêtre ordonné

Diocèse de Séez 2 prêtres ordonnés

Mehdi Riffi

Amen Ovoh

Dimanche 28 juin 2020 à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Sées.

Diocèse de Rouen 1 prêtre ordonné

Vincent de Labarthe, 27 ans

Dimanche 28 juin 2020 à 16h en la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Diocèse de Toulouse 1 prêtre ordonné

Aymar de Langautier

Dimanche 28 juin 2020 à 16h en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.

Diocèse de Blois 1 prêtre ordonné

Thibault Riès, 27 ans

Dimanche 23 août à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Blois. Thibault Riès dira sa première messe le lundi 24 août à 18h30, en l’église de la Madeleine à Vendôme.

Diocèse aux Armées 2 prêtres ordonnés

Maxime Corpechot

Romain Ghandour

Samedi 20 juin 2020 à 11h en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

Diocèse de Metz 2 prêtres ordonnés

Raphaël-Guillaume Chaigne, 36 ans

Sébastien Wenk, 29 ans

Dimanche 27 septembre à 15h en la cathédrale Saint-Étienne de Metz.

Diocèse de Fort-de-France 1 prêtre ordonné

Neuville Cospar, 39 ans, a été ordonné prêtre dimanche 19 avril 2020 en l’église Emmaüs de Fort-de-France.