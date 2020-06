« Sœur Selfie », la religieuse qui cartonne sur TikTok

Avec près de 95.000 followers et plus de 900.000 likes, les religieuses de la communauté Jésus Marie de Medellin, en Colombie, sont devenues en l’espace de quelques semaines des stars de TikTok. Un succès qu’elles doivent d’abord à sœur Martha Janeth Moreno, plus connue sur les réseaux sous le nom de « sœur Selfie ». Cherchant un moyen de maintenir pendant la pandémie de Covid-19 un lien avec les élèves des trois établissements scolaires de la ville dont les religieuses ont la charge, elle décide de proposer à sa communauté de réaliser des vidéso… sur TikTok, le réseau social aux 800 millions d’abonnés, surtout chez les jeunes.

« Ma nièce de 14 ans, scolarisée dans l’un de nos établissements du quartier de Castille, s’est mise à TikTok en décembre dernier », raconte la religieuse à Aleteia. « Ma sœur et moi avons donc décidé de télécharger l’application et qu’est-ce que nous avons ri ! » Alors que la pandémie de Covid-19 s’intensifie et oblige chacun à rester chez soi, sœur Martha Janeth Moreno comprend que, comme sa nièce, nombre d’élèves, bien que confinés, vont chaque jour sur l’application. Rapidement, elle en parle aux autres sœurs qui s’emballent pour le projet.

Un nouveau regard sur la vie consacrée

Pleines d’humour, les premières vidéos ont tout de suite séduit les élèves. « Nous voulions montrer un autre visage de la vie consacrée. Nous savions aussi que de nombreuses familles vivaient mal la situation et nous voulions leur apporter de la joie et du réconfort », reprend la religieuse, passionnée de photographique et qui ne manque pas une occasion de faire des selfies. Elle ne se doute alors pas que leurs vidéos allaient devenir aussi virales et que son goût pour la photo lui vaudrait l’affectueux surnom de « sœur Selfie ».

Outre des petites chorégraphies, les religieuses n’hésitent pas à véhiculer des messages de foi, expliquant de manière simple les principales fêtes du calendrier liturgique telles que la Pentecôte ou encore l’Ascension. À d’autres moments, elles s’emparent des tendances TikTok pour relever un défi comme dessiner une croix avec le nez.

Si l’initiatrice en est sœur Martha Janeth Moreno, âgée de 34 ans, c’est bien toute la communauté qui a suivi. Et il n’y a pas de limite d’âge comme en témoigne l’enthousiasme de sœur Lucía Álvarez, 85 ans, dentiste de profession et diplômée en biologie et chimie.

Malgré son âge, sœur Lucia a rapidement été conquise. « Nous avons été émus par le Seigneur par l’intermédiaire de sœur Marthe. Nous avons aimé son idée de montrer au monde la joie de la vie religieuse malgré la pandémie », explique la religieuse charismatique. « Nous serons transformés à bien des égards après cette pandémie », reprend sœur Lucia. « Dans notre communauté, il a fallu redoubler d’effort. Mais c’est positif car nous avons pu nous dépasser, nous améliorer et nous avons réalisé une nouvelle fois l’essentiel : Dieu est le seul ‘nécessaire’ dont nous avons besoin ».

Pour permettre à un maximum de personnes de le réaliser, les religieuses ont donc accompli leur mission d’évangélisation… sur TikTok. Et qu’elle ne fut pas leur surprise de découvrir de nombreux prêtres, religieux et religieuses connectés. Parmi les messages qu’elles reçoivent, nombreux sont ceux de personnes athées qui sont néanmoins touchées par leur vidéo. Parmi les commentaires reçus, celui-là les a particulièrement touchés : « Je ne crois pas en Dieu mais je ne pensais pas qu’une religieuse pouvait être aussi heureuse ». « Les gens apprécient que l’Église catholique soit aussi présente sur ces plateformes », assure la religieuse.

https://www.tiktok.com/@sor_selfie/video/6836881042796825861