Vous croyez que vous avez la vocation ? Vérifiez sur internet !

« Réussir le déconfinement par le discernement ! ». Cette formule résume bien le parcours Melchisédech , un parcours de propédeutique digital pour discerner sa vocation, à destination des hommes, que viennent de lancer Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et Mgr David Macaire, évêque de Saint-Pierre et Fort-de-France.

Leur constat est simple : avec la crise sanitaire, cela n’a pas forcément été simple d’avancer sur ces questions au cours des derniers mois en raison de l’annulation des retraites et sessions. D’où la proposition Melchisédech : ce programme en neuf étapes, à raison d’un mail reçu tous les trois jours, aborde la question de la prêtrise et donne des outils pour discerner à travers des enseignements, des témoignages et des exercices concrets. Et à l’issue du parcours, une retraite de discernement, bien réelle celle-là, est proposée à Toulon du 1er au 5 août et en Martinique du 25 au 29 août, guidées la première par Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon, la deuxième par Mgr Macaire, évêque de Saint-Pierre et Fort-de-France.