À 38 ans, il est le plus jeune évêque du monde !

À tous ceux qui pensent qu’évêque rime avec tempes blanchies par le temps, Cristian Crişan vient démontrer le contraire. En janvier 2020, ce prêtre roumain a été nommé évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Alba-Iulia et Făgăraș, en Roumanie, par le pape François. À 38 ans, cela fait de lui le plus jeune évêque catholique au monde. Il a été ordonné évêque en la cathédrale roumaine de Blaj (Transylvanie) le 21 juin dernier. De quoi pousser un vibrant « Axios ! », cette acclamation lancée par les fidèles à l’ordination des évêques, des prêtres et des diacres.

Mgr Cristian Crişan a un lien fort avec la France puisqu’il a été durant de longues années le curé de la paroisse gréco catholique roumaine Saint-Georges-des-Roumains à Paris (XVIe), ainsi que recteur de la mission gréco catholique roumaine en France.