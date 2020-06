Trois façons d’utiliser son corps pour adorer Dieu

Louer Dieu en courant

Au fur et à mesure que les enfants grandissent, il est important de leur faire comprendre que leur corps et leur âme ne sont pas deux entités séparées, mais qu’elles sont inextricablement liées et qu’elles forment un tout. Quand nous bougeons notre corps, il n’y a pas que lui que nous maintenons en bonne santé ; par la même occasion, nous soignons aussi notre âme. L’activité physique peut d’ailleurs être un moyen de louer le Seigneur . Vous êtes sceptiques ? Voici quelques exemples.

Courir pour Dieu, cela fait penser à Eric Liddell, vainqueur de l’or olympique sur 400 mètres aux Jeux de 1924, et héros du film Les chariots de feu. Ce fervent chrétien disait ressentir la joie de Dieu quand il courait. Il expliquait aussi ses victoires avec cette phrase célèbre : « Le secret de ma réussite sur 400 mètres, c’est que je cours les 200 premiers mètres aussi vite que je le peux. Et ensuite, pour les 200 mètres restants, avec l’aide de Dieu je cours encore plus vite. » C’est une belle citation pour nous aider, adultes comme enfants, à passer un cap psychologique quand l’effort physique semble devenir trop difficile. Mettons toujours nos efforts entre les mains du Seigneur, et rappelons-nous qu’Il nous a créés pour cela.

Louer en dansant

Shutterstock

Combien de passages de la Bible pourrait-on citer, où la danse permet de rendre gloire à Dieu ? Ruth Saint Denis, l’une des fondatrices de la danse moderne, disait : « Je vois la danse comme un moyen de communication entre le corps et l’âme, qui exprime ce qui est trop profond pour être dit avec des mots. » Que ce soit dans la rigueur d’un cours de ballet ou en toute liberté dans sa cuisine, il y a quelque chose dans la danse qui unit l’âme et le corps comme peu d’autres mouvements le permettent.

Louer en jouant

Shutterstock

L’avantage du jeu est qu’il englobe toute forme d’activité physique. Pour les coureurs, la course est un jeu. C’est ce qui leur procure de la joie. C’est la même chose pour les danseurs, pour les footballeurs, pour tous les sportifs du dimanche. Quelle que soit la forme d’activité physique que vous ou votre famille aimez, gardez à l’esprit qu’elle est avant tout un jeu. Elle est surtout un moyen de rendre grâce à Dieu pour notre corps et tout ce qu’il peut faire. Avoir cela en tête pour toute activité que nous faisons est déjà en soi une forme de louange.