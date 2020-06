Mariage : pivoine en juin, œillet en août, lys en décembre… à chaque mois, sa fleur

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Entre le bouquet de la mariée et la décoration de l’église et du lieu de réception, les fleurs sont décidément indispensables pour célébrer un mariage. Et si elles sont souvent de toute beauté dans les mains de la mariée, sur les bancs de l’église ou au centre des tables lors de la réception, elles peuvent également symboliser certaines vertus chrétiennes ou rappeler un temps liturgique fort. Car si la tradition du bouquet pour les mariées vient de l’Antiquité, la signification spirituelle de certaines fleurs – par leur forme, leurs couleurs ou leur temps de floraison – est tout aussi ancienne.

Découvrez pour chaque mois de l’année la fleur et sa symbolique afin d’embellir et donner du sens à chaque détail de votre cérémonie de mariage :