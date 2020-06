L’incroyable défi que s’est lancé Tony, 5 ans, amputé des deux jambes

Alors qu’il était encore un nourrisson, Tony Hudgell, aujourd’hui âgé de 5 ans, a été à tel point maltraité par ses parents biologiques qu’il a dû se faire amputer des deux jambes. L’année dernière, le petit Anglais a été équipé de prothèses et il apprend à présent à marcher avec des béquilles. Le garçonnet aux yeux pétillants, qui a de l’énergie à revendre, a donc décidé de mettre cette nouvelle mobilité au service d’une bonne cause.

Inspiré par le capitaine Tom Moore, qui pour ses 100 ans a recueilli plus de 42 millions de dollars pour les services de santé britanniques en traversant chaque jour son jardin, le courageux Tony s’est lancé le défi de marcher un peu plus de 6 miles – soit pas loin de 10 kilomètres – d’ici la fin du mois de juin. « Il a vu le capitaine Tom marcher avec son déambulateur dans le jardin et il s’est dit “moi aussi je peux le faire” », a expliqué sa mère adoptive, Paula Hudgell, à la BBC.

🐻 Finish point every day of June #10kwalk… Geplaatst door Paula Jane op Zaterdag 20 juni 2020

La mère du petit garçon a donc créé une page de collecte afin de récolter de l’argent pour l’hôpital pour enfants Evelina, à Londres, où il a lui-même été soigné. Il espérait recueillir 500 livres, soit environ 550 euros, mais son action a tellement touché les internautes que les dons ont atteint pas loin de 900.000 euros. Cette jolie histoire montre la puissance du témoignage. Inspirons-nous les uns les autres… et cours, Tony, cours !