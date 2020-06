Cette prière de saint Ambroise dont les paroles sont pleines d’amour pour Jésus

Saint Ambroise est l’un des plus grands saints de l’histoire de l’Église. Choisi comme évêque de Milan en 374 alors qu’il était encore catéchumène, sa pensée a influencé nombre de ses contemporains et continue de porter du fruit encore aujourd’hui. En plus de ses nombreux écrits, il était un orateur réputé et un grand liturgiste. Dans les livres de prière, il n’est pas rare de trouver certaines de ses méditations et de ses hymnes.

En 2007, le pape Benoît XVI avait d’ailleurs conclu l’une de ses audiences générales en citant cette belle prière dont les paroles sont « pleines d’amour pour Jésus » et qui montrent que saint Ambroise « demeure un authentique témoin du Seigneur » :

Si tu veux guérir d’une blessure,

Jésus est le médecin. Si la fièvre te brûle,

Il est la source. Si tu es opprimé par l’iniquité,

Il est la justice. Si tu as besoin d’aide,

Il est la force. Si tu crains la mort,

Il est la vie. Si tu désires le Ciel,

Il est le chemin. Si tu es dans les ténèbres,

Il est la lumière. Si tu es dans l’incertitude,

Il est la vérité. Si tu cherches une nourriture qui te rassasie,

Il est le pain qui nourrit pour l’éternité. Saint Ambroise