« Jésus, fais que mon cœur ressemble au tien », la prière que François a appris de sa grand-mère

Juin est le mois traditionnellement consacré à la dévotion au Sacré-Cœur, dont le pape François a dit qu’il s’agissait d’une « dévotion qui unit les grands maîtres spirituels et les simples parmi le peuple de Dieu ». Pour accéder à cette source, a expliqué ce mois-ci le pape devant les pèlerins de retour sur la place Saint-Pierre, « nous pouvons nous concentrer sur un passage de l’Évangile, en sentant qu’au centre de chaque geste, de chaque parole de Jésus, au centre il y a l’amour, l’amour du Père qui a envoyé son Fils, l’amour du Saint-Esprit qui est en nous ». »Et nous pouvons le faire en adorant l’Eucharistie, où cet amour est présent dans le Sacrement. Alors notre cœur aussi, petit à petit, deviendra plus patient, plus généreux, plus miséricordieux, à l’imitation du Cœur de Jésus ».

Puis pour apporter un témoignage plus personnel, le Pape a souhaité partager la prière que lui a appris sa grand-mère : « Il existe une ancienne prière – je l’ai apprise de ma grand-mère – qui disait : « Jésus, fais que mon cœur soit le plus semblable au tien ». C’est une très belle prière. « Fais que mon cœur ressemble au tien ». Une belle prière, courte, à prier pendant ce mois. Pouvons-nous la dire ensemble maintenant ? « Jésus, fais que mon cœur ressemble au tien. Une fois de plus : « Jésus, fais que mon cœur ressemble au tien. »