Espagne : un pêcheur découvre par hasard une statue de la Vierge vieille… de 700 ans

Alors qu’il pêchait la truite le long de la Sar, en Galice (Espagne), un homme a découvert une statue médiévale en granit qui pourrait bien provenir d’une église perdue sur le Camino de Santiago. Trébuchant sur une pierre, l’Espagnol s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’un rocher comme un autre. La sculpture représente la Vierge assise sur un trône, tenant l’Enfant-Jésus dans ses bras. Selon une association de patrimoine locale, de style gothique galicien, elle pourrait bien être âgée de 700 ans et aurait servi à décorer un mur.

Sur les épaules de la Vierge, on distingue deux anges, ainsi que des fleurs et feuilles décoratives sculptées autour de la base. Celles-ci, ainsi que les visages de la Vierge et du Christ, semblent avoir subi divers dommages au fil du temps. Si l’origine de la statue n’est pas claire, sa proximité physique avec la dernière étape du Camino de Santiago suggère qu’elle pourrait avoir appartenu à une église perdue. Elle a été extirpée de la rivière puis emmenée au musée du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle afin d’y être nettoyée et étudiée.

