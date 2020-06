Visite virtuelle de Notre-Dame de Paris, l’incroyable avant-après

Et si vous pouviez faire « revivre Notre-Dame » le temps d’une visite ? Bâtiment le plus visité de Paris, Notre-Dame est confinée depuis son terrible incendie d’avril 2019. Impossible bien sûr pour les pèlerins et les touristes d’y accéder, même si une partie du parvis vient tout juste de rouvrir. À partir du 11 juillet prochain, un site de loisirs parisien, basé place de l’Opéra, proposera une étonnante visite virtuelle aux curieux : se promener dans Notre-Dame, au cœur des travaux, avec un casque sur les yeux. Une visite saisissante de réalisme. « Nos yeux fixent un trou béant, à peine voilé par une bâche. Nous sommes à l’emplacement exact où la flèche en flamme a chuté et déchiré la voûte. Devant l’autel, le marbre est fissuré, le sol encore jonché de gravats. De l’intérieur de la cathédrale à l’échafaudage en équilibre au-dessus de la voûte, le visiteur est transporté dans une expérience unique », indique le site FlyView , à l’origine du projet.

Cet avant-après assez incroyable a été réalisé en deux fois. De manière assez prémonitoire, la société Targo, spécialiste d’images virtuelles, avait obtenu l’autorisation en 2018, de filmer, en vidéo 360, l’intérieur de la cathédrale parisienne. Heureuse initiative ! Reconnue pour son professionnalisme, elle a de nouveau eu l’autorisation exceptionnelle, en décembre dernier, de filmer l’intérieur de Notre-Dame. Mais cette fois, interdiction aux hommes d’entrer, c’est donc un « rover » (robot terrestre tout terrain) qui a eu la mission de tout filmer en 360°, tandis qu’un drone se chargeait de l’extérieur. Des images précieuses et saisissantes de réalisme, qui vont permettre aux nombreux curieux, de découvrir Notre-Dame, comme personne n’a encore pu la voir !