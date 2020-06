AquinasChallenge, le défi pour découvrir saint Thomas

Une émulation collective

Récemment, le #GettyMuseumChallenge et le #StayAtHomeChallenge ont donné du grain à moudre aux internautes. La mode des challenge a gagné les réseaux sociaux depuis quelques années et le confinement a été l’occasion d’en voir fleurir de nouveaux. Et maintenant, pourquoi ne pas tenter un défi qui a du sens ? Surfant sur cette mode, l’association Aquinas , qui a pour but de proposer une formation par internet à la pensée de saint Thomas d’Aquin, a imaginé une façon originale d’inviter les internautes à se lancer dans sa célèbre Somme : le #AquinasChallenge, du 21 juin au 11 juillet 2020.

Soyons clairs, ils sont rares, ceux qui frissonnent d’aise quand on leur parle de la Somme de saint Thomas. Forte du constat que ce qui manquait le plus souvent pour se lancer dans la Somme, c’était une bonne dose de motivation, Isolde Cambournac, membre de l’association, a donc imaginé un apprivoisement par étapes et à plusieurs. « Le fait de lire à plusieurs un passage déterminé de la Somme sur un temps donné est très stimulant. Rien ne vaut une telle émulation », explique-t-elle. « Il ne s’agit pour le moment que de lire un passage et non toute la Somme ». Car si son ampleur peut décourager celui qui n’en est pas familier, le fait de la lire morceau par morceau la rend beaucoup plus accessible. « Je suis convaincue que n’importe qui peut avoir lu intégralement la Somme au moins une fois dans sa vie ».

Le défi consiste donc à étudier un passage déterminé dans un temps donné. Le premier challenge ? Lire toutes les questions de la Somme de théologie sur les passions en 21 jours, soit 27 questions. La participation au challenge est gratuite. L’internaute s’inscrit directement via une page internet et il recevra chaque jour dans sa boîte mail le programme de lecture du jour. Un forum lui permettra d’échanger avec d’autres challengers et de poser des questions. Enfin, chacun sera invité à se prendre en photo et à la poster sur les réseaux avec le hashtag #AquinasChallenge. Les frissons d’aise sont pour bientôt.