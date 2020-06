Penboc’h rouvre ses portes

Michel Jamoneau | Province jésuite d’Europe occidentale francophone. Le Centre spirituel jésuite de Penboc'h.

Après 18 mois de travaux et trois mois de confinement, le centre spirituel jésuite de Penboc’h (Morbihan) est à nouveau prêt à accueillir celles et ceux qui souhaitent venir s’y ressourcer. Situé à Arradon, près de Vannes, le centre accueille chaque année près de 4.000 personnes pour des retraites et sessions s’appuyant sur la spiritualité de saint Ignace de Loyola , fondateur de la Compagnie de Jésus, et ses fameux exercices . « L’une des spécificités de Penboc’h est d’être délibérément ouvert aux oubliés, aux ébranlés, aux non valorisés « , précise Jean-Brice Bigourdan, directeur du centre. « Fragiles, nous le sommes tous à une étape de notre vie, et de la valeur, nous en avons tous, le Christ nous le rappelle ».