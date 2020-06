Deux cent motards communient à Lourdes, en hommage à Johnny Hallyday

Laeticia Hallyday : « J’aurais aimé être auprès de vous pour prier et communier ensemble »

Après 140 kilomètres en montagne, sous le bruit de moteurs pétaradants et des chansons phares du répertoire de Johnny connu par coeur, les motards posent le pied et se recueillent à Lourdes . Ils sont partis la veille, pour arriver le jour de son anniversaire. Suite à la mort du rockeur le plus connu de France , survenue le 5 décembre 2017, la messe organisée en l’église de la Madeleine avait brassé la foule et réuni nombre de téléspectateurs. Sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire, à Lourdes, Harley Davidson et blousons rappellent un peu ce besoin toujours présent de s’unir spirituellement à celui qui est parti.

C’est à l’initiative d’un fan incontournable de l’idole de toute une génération que ce fervent road-trip a eu lieu en l’honneur de l’anniversaire de celui qui aurait eu 77 ans, le 15 juin dernier. Didier Massot porte un blouson à l’effigie de Johnny Hallyday. Il est loin d’être le seul. Après le bruit, place au silence. Le chapelain Don Pascal Boulic célèbre la messe face à un parterre de fans masqués, heureux, touchés, conquis par la liturgie à laquelle tenait l’ancienne femme du chanteur. Et pour Didier Massot, « il est parfait pour cette messe, il est très rock’n’roll, Johnny l’aurait adoré ». Au cours de l’hommage, Laeticia Hallyday, qui n’a pas pu être là, leur dit dans un message vidéo : « Il serait si fier, je suis sûre, de cet hommage dans cette magnifique basilique de Lourdes si chère à mon cœur. J’aurais tant aimé être auprès de vous pour prier et communier ensemble, quelques heures avant son anniversaire. (…) Je m’associe à vos prières. » Le prêtre offre d’ailleurs un chapelet à transmettre à l’épouse du défunt.

Didier Massot a déclaré sur son compte Facebook que « le don du chapelet pour Laeticia » de la part du père « a beaucoup touché » Pierre Billon, parolier, compositeur et chanteur, ancien ami du rockeur, évidemment présent à l’événement jusqu’à « la petite prière » dite tous ensemble à Lourdes. Le chanteur Christian Gil, lui, est au comble de l’émotion à la sortie de la messe et se confie au Parisien. « C’était très émouvant. Je suis vraiment étonné parce que le prêtre est jeune et moderne, et je trouve que cela rapproche de Dieu. Pourtant, je suis agnostique, mais j’ai été très très ému. »

D’ailleurs, Didier Massot partage la même chose. Il en profite pour évoquer un vœu de la star qu’il n’a pas eu le temps de réaliser : « C’était vraiment très touchant, c’est d’autant plus fort en émotion que je sais que Johnny avait vraiment envie de venir ici. Il se battait pour sortir de cette maladie, et avec Laeticia, ils avaient décidé de venir à Lourdes en 2018 et de faire le chemin de croix ». Fidèles jusqu’au bout, ses fans l’auront fait à sa place. Le road-trip s’est terminé par des chants, fortement inspirés par le timbre si particulier de Johnny Hallyday. L’an prochain, libérés de la restriction des mesures sanitaires, les organisateurs visent un nombre bien plus important.