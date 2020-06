Quand Annonciade, 10 ans, dessine Notre-Dame de Paris

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

C’est en octobre 2019, six mois après l’incendie qui a failli détruire la cathédrale Notre-Dame de Paris , que Mgr Aupetit a lancé un appel aux enfants de 4 à 16 ans pour qu’ils participent au projet « Dessine-moi Notre-Dame ». Depuis, près de 6.000 dessins de la cathédrale sont parvenus au diocèse. Tandis qu’une cinquantaine a été sélectionnée pour orner dès ce mardi 16 juin les palissades du parvis de la cathédrale, d’autres sont exposés sous les voûtes du Collège des Bernardins à quelques centaines de mètres de là. Sur certains, la dame de pierre se pare de couleurs flamboyantes. Sur d’autres, elle répond à une architecture insolite avec un sens de géométrie parfois impressionnant. Chaque enfant a ainsi donné libre cours à sa propre imagination, répondant ainsi à l’appel de l’archevêque de Paris qui leur avait suggéré précisément le thème : « Dessine-moi Notre-Dame : l’église que vous connaissez ou l’église que vous imaginez ».

Mais parmi toutes ces œuvres des jeunes artistes utilisant une multitude de techniques de peinture et de collage possibles, il y a un dessin qui frappe. Celui d’Annonciade. Cette jeune fille au sourire réservé et au regard rieur et profond à la fois est une artiste en herbe de 10 ans.

@Cerith Gardiner/Aleteia

Collégienne de l’école Saint Pie X à Saint Cloud, Annonciade a expliqué à Aleteia comment elle avait passé toutes ses vacances dès la Toussaint l’an dernier pour travailler sur son projet. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi elle avait peint la Vierge Marie au-dessus de la cathédrale, elle a répondu sans hésiter : « Non seulement Marie est ma sainte patronne, mais je crois que la sainte Vierge veille sur la cathédrale en la protégeant. »

Découvrez en images l'inauguration de l'exposition « Dessine-moi Notre-Dame » :

