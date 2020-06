Pakistan : l’incroyable découverte d’une immense croix vieille de 1.200 ans

Une des plus grandes croix découvertes

Pour découvrir cette histoire, il va vous falloir une carte du Pakistan. Nous sommes dans la région du Gilgit-Baltistan, tout au nord du pays, à la frontière de l’Afghanistan, de la Chine et de l’Inde. Une zone traversée par le fleuve Indus, et située au cœur des montagnes de l’Himalaya, où se trouvent cinq des quatorze plus hauts sommets du monde. La région est habitée par une mosaïque de peuples montagnards, et compte 1,3 millions d’habitants tout de même, en grande majorité musulmans.

C’est là, près de la ville de Skardu, que trois membres de l’université du Baltistan, accompagnés de villageois et de guides de montagne, ont fait une incroyable découverte le 14 juin dernier sur les flancs du mont Kavardo. Une immense croix de marbre, pesant entre 3 et 4 tonnes, et mesurant près de 2 mètres ! Et chose plus étonnante encore, selon les premières estimations, la croix aurait entre 1.000 et 1.200 ans !

Dans un communiqué de presse annonçant la découverte, les chercheurs ont estimé qu’il s’agissait « de l’une des plus grandes croix découvertes sur le sous-continent ». Pour en découvrir tous ses secrets, l’université envisage de s’adresser aux universités européennes et nord-américaines et de développer des liens avec les historiens locaux afin de déterminer la date exacte de la croix et de décrire scientifiquement la « croix de Kavardo », comme elle vient d’être surnommée.

Le directeur de Caritas Pakistan, Mansha Noor, s’est réjouit de cette découverte, donnant quelques précisions supplémentaires. « C’est en effet une grande nouvelle pour nous tous qu’une ancienne croix ait été trouvée à Skardu. Elle montre que le christianisme existait dans cette région et qu’il a du y avoir une église et des maisons de chrétiens. Il n’y a actuellement aucune famille chrétienne dans cette région, mais cela prouve qu’elles étaient autrefois présentes ».

Reste que la symbolique est extrêmement forte dans ce pays où les chrétiens sont régulièrement persécutés, une persécution qui a eu un écho mondial avec Asia Bibi. Une découverte exceptionnelle à plus d’un titre donc, et qui fait rêver certains… « Et si, une fois que toutes les formalités auront été accomplies, les chrétiens du pays étaient autorisés à visiter la région et à venir voir la croix ? », ose espérer ainsi un banquier catholique basé à Karachi, interrogé par Ucanews. Une croix qui guide l’Espérance…