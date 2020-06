Insolite : un chapelet géant en ballons dans le ciel de l’Isère

« Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum ! » ont entonné pendant de longues minutes les pèlerins du « M pour Marie », ce vendredi 12 juin. Vers 19h30, à la sortie de la messe, ils ont lâché plus de 300 ballons dans le ciel aux couleurs de la Sainte Vierge, dont une bonne partie attachés entre eux en forme de chapelet. Une manière pour eux de louer Marie et de lui confier l’avenir du pays. « Pendant le confinement, nous avons été très touchés par les vidéos provenant d’Italie et montrant des chapelets de ballons dans le ciel. Donc on a décidé de le faire aussi ! » explique à Aleteia un des organisateurs qui a sollicité la troupe scoute de Notre-Dame de Milin.

Partis des sanctuaires de Lourdes et de La Salette le 2 juin dernier, deux calèches portant chacune une statue de la Sainte Vierge sillonnent l’Hexagone pour former un gigantesque « M ». Suivies tout au long de leurs périples par des pèlerins, les calèches passent par de nombreux sanctuaires, comme à Milin le week-end dernier. Elles doivent se retrouver au sanctuaire Notre Dame de Miséricorde de Pellevoisin, dans l’Indre, le 12 septembre prochain.