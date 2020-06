Au Pérou, une messe avec les photos des milliers de victimes du Covid-19

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Si la France amplifie son déconfinement et se réjouit de voir s’éloigner les ravages de l’épidémie de Covid-19, le virus frappe actuellement de plein fouet l’Amérique Latine. Au Pérou, 6.600 personnes ont déjà perdu la vie. L’archevêque de Lima, Carlos Castillo, a célébré une messe pour eux ce dimanche 14 juin… devant eux, ou plus exactement devant leurs portraits. Au total, plus de 5.000 photos ont été affichées à l’intérieur de la cathédrale de la capitale du pays. Faute de place, certaines ont même été accrochées aux murs.