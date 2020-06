Le texte à lire pour ne plus jamais redouter l’avenir

Il y a des jours où la moindre contrariété prend une place disproportionnée, où les regrets prennent le pas sur les rêves et où l’inquiétude du lendemain paralyse. Ces jours-là, la vie peut vite devenir un fardeau bien lourd à porter. Il y en a d’autres où, dispersés par les préoccupations quotidiennes, nous devenons incapables de hiérarchiser ses priorités et garder le cap, Son cap.

Alors que la pandémie de Covid-19 et les deux mois de confinement qui ont suivi sont encore dans nos esprits, la période que nous vivons actuellement est matinée d’incertitude. Et si, pour vous aider à la traverser sereinement, vous vous tourniez vers le Seigneur ? Martyre d’Algérie, sœur Odette Prévost (1932 – 1995) a rédigé un très beau texte qui nous invite à vivre l’instant au présent. À réciter, savourer et méditer sans modération.