Après la crise sanitaire, un évêque français se hisse en tête des ventes de livres

1 Le matin, sème ton grain, PAR Eric de Moulins-Beaufort, MAME, juin 2020

Mame

Résumé : La prise de parole attendue sur la crise sanitaire de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France sous la forme d’une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Retrouvez-le en librairie.

2 L'or du temps, François Sureau, Gallimard, mai 2020

Gallimard

Résumé :Récit fleuve et tourbillonnant, L’Or du temps de François Sureau remonte la Seine de La Source à Paris en convoquant la grande et la petite Histoire. Entre fascination et reconnaissance, ce livre se lit comme un songe, une rêverie et constitue un vibrant hommage à la France, son histoire et sa culture. Retrouvez-le en librairie.

3 Jean-Paul II : dis-nous en qui tu crois !, Bénédicte Delelis, Mame, juin 2020

Mame

Résumé : Le pape Jean-Paul II raconte sa vie en s’adressant directement aux enfants. Retrouvez-le en librairie.

4 L'Eglise, vraiment sainte ? : conférences de carême 2020 de Notre-Dame de Paris, par Guillaume de Menthière, Parole et silence/France-Culture , juin 2020

Parole et silence

Résumé : Ce recueil de conférences interroge les missions de l’Église, sa nature, ses difficultés et ses aspirations. Retrouvez-le en librairie.

5 Un été avec Pascal, par Antoine Compagnon, Ed. des Equateurs, juin 2020

Ed. des Equateurs

Résumé : A la suite de sa série d’émissions radiophoniques ayant donné lieu à « Un été avec Montaigne », l’auteur réitère l’exercice avec Blaise Pascal. Comme Montaigne, l’auteur des « Pensées » apparaît comme l’un des fondateurs de la modernité, s’intéressant tant à la question de la violence, de la vérité, de la tyrannie, ou encore du divertissement. Retrouvez-le en librairie.

6 Loué sois-tu : sur la sauvegarde de la maison commune : encyclique, Pape François, Cerf, juin 2015

Bayard / Cerf / Fleurus-Mame

Résumé : Cette lettre encyclique est devenue un texte majeur du pape François qui s’adresse à chacun et nous alerte sur l’urgence de veiller à la sauvegarde de notre Maison commune. Un texte d’une ampleur incroyable qui réveille les consciences, chrétiennes ou non et d’une pédagogie éclairée et bienveillante. Retrouvez-le en librairie.

7 Le premier jour de ma vie éternelle, Anne Kurian, Quasar, mai 2020

Quasar

Résumé : Marie-Lou est morte. Elle accède à l’au-delà et après diverses rencontres inattendues, doit passer par l’étape si redoutée du jugement. Un roman initiatique sur la mort et la vie éternelle. Retrouvez-le en librairie.

8 Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire : être missionnaire aujourd'hui dans le monde, Pape François, Bayard, janvier 2020

Bayard

Résumé : Un texte illustré d’anecdotes personnelles dans lequel le pape François explique la vocation des chrétiens à propager la parole de l’Évangile. Retrouvez-le en librairie.

9 Humanae Vitae, une prophétie, par Mgr Michel Aupetit, Salvator, janvier 2020

Salvator

Résumé : Une relecture de l’encyclique de Paul VI, « Humanae vitae », cinquante ans après sa publication en 1968. L’archevêque de Paris interroge la façon dont ce texte peut alimenter les débats sur l’éthique, la fécondité humaine ou la place de l’homme et de la femme dans la société du XXIe siècle. Retrouvez-le en librairie.

10 Rebâtir ou laisser tomber : l'Eglise au coeur, PAR Bruno Valentin, Editions Emmanuel, mars 2020

Éditions Emmanuel

Résumé : Dans le cœur de bien des catholiques ébranlés par le scandale des abus spirituels et sexuels, l’Église est en ruine et la tentation est forte de la quitter. Mgr Bruno Valentin répond à tous ceux qui doutent, en rappelant la place centrale de l’Église dans le lien qui unit Dieu à chacun et en proposant des pistes pour agir et espérer. Un livre vigoureux, brillant : essentiel pour traverser la crise. Retrouvez-le en librairie.