Une nouvelle attaque terroriste au Nigeria fait 81 morts

Un meilleur accès aux pâturages

Nouvelle semaine sanglante au Nigeria. Alors qu’une vague d’attaques terroristes avait déjà fait 21 morts la semaine dernière , au moins 81 personnes ont été tuées ce mardi 9 juin, dans le nord-est du pays. Plusieurs assaillants lourdement armés se sont rendus dans le village de Felo, dans l’État du Borno, et ont prétendu vouloir y donner un sermon religieux. « Les habitants nourrissaient leur bétail lorsque Boko Haram leur a demandé de se rassembler, puis ils ont commencé à leur tirer dessus », a déclaré à CNN l’ancienne chef de district, Zanna Gubio.

« L’attaque de mardi impliquant des femmes et des enfants a été menée par Boko Haram et l’ISWAP », a quant à elle déclaré l’armée nigériane dans un communiqué. « L’armée nigériane est déterminée à enquêter sur les circonstances de ces attaques insensées par des criminels désespérés et des bandits contre des civils innocents ». Contactée par Aleteia, l’Aide à l’Église en détresse (AED)affirme que cette attaque n’était a priori pas dirigée spécialement contre les chrétiens même si nombre d’entre eux font partie des victimes. De plus en plus de groupes armés s’en prennent aux agriculteurs de toutes les religions et se battent pour avoir un meilleur accès aux pâturages.