Une messe célébrée pour la France au Vatican afin d’« oser l’espérance »

« Ce que nous apprennent les témoins et les martyrs, sainte Pétronille, Pierre, tous ceux qui ont écrit l’histoire de notre pays jusqu’aux témoins anonymes de ces derniers temps, c’est que nous devenons une communion sainte dans le Christ, une communauté », a assuré Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral, dans son homélie prononcée lors de la messe pour la France, ce 10 juin, à la basilique Saint-Pierre de Rome pour la sainte Pétronille . Si elle reste méconnue en France, sainte Pét onille est pourtant une des saintes patronnes du pays, depuis le temps de Pépin le Bref et fêtée le 31 mai par l’Église catholique. Ses reliques sont conservées à l’intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome, dans une chapelle dédiée, où chaque année, aux alentours de sa fête, une messe particulière pour la France y est célébrée.

Avec les mesures sanitaires de cette année liées à la pandémie de Covid-19, il y a eu quelques changements pour cette traditionnelle messe qui a néanmoins pu être dite, ce mercredi 10 juin, devant une assemblée masquée et espacée d’un mètre, d’une centaine de personnes. Ainsi, pour respecter les distances, la messe a eu lieu, non pas dans la chapelle Sainte-Pétronille, mais à l’autel de la Chaire de Pierre, au fond de la basilique, où avait été apporté le reliquaire de la sainte.

« Donner et oser l’espérance »

Mgr Bruno-Marie Duffé a par ailleurs invité les catholiques français à « donner et oser l’espérance » dans cette période de reconstruction marquée par les doutes et les tensions. Aujourd’hui, a-t-il insisté, l’humanité s’entête « à faire marcher un modèle de développement qui nous épuise et qui épuise notre nature et la vie dans sa belle diversité ». La solution pour ne pas désespérer se trouve dans le partage, a-t-il expliqué, qui est à la fois « moment de la rencontre » et « temps de témoignage ».

Une centaine de Français de Rome, laïcs et prêtres, étaient présents à cette messe, dont l’ambassadrice de la France au Vatican depuis avril 2019, Élisabeth Beton-Delègue, qui a partagé quelques photos de l’événement sur le compte Twitter de l’ambassade. Christian Masset, ambassadeur de France auprès de la République italienne était également présent.