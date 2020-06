Sept pensées lumineuses de Mère Teresa pour inspirer votre quotidien

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Nombreux sont ceux et celles à se demander comment, dans la période actuelle teintée de doute, contribuer à bâtir une société plus juste et équitable. Certaines essaient de promouvoir la justice sociale et d’y sensibiliser les autres, alors que d’autres se demandent quels changements pourraient avoir un impact positif et durable dans leur vie quotidienne.L’heure ne serait-elle pas tout simplement venue d’aller l’essentiel ? Construire un monde meilleur, n’est-ce pas fondamentalement aimer notre prochain ?

Lire aussi : Comment vivre la sainteté à l’épreuve du quotidien

Au cours des siècles, de nombreux saints ont encouragé à cultiver la force de l’amour et à résoudre certains des problèmes les plus difficiles de la vie. Le travail de Mère Teresa, celle qui tendait la main à tous les rejetés par la société, est un exemple très inspirant de ce qu’une seule personne peut accomplir par l’amour. Découvrez les sept pensées lumineuses de Mère Teresa pour inspirer votre action au quotidien :