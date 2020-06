Pourquoi le lys blanc est la fleur des premières communions et des mariages ?

Lire aussi : Où trouver des images de première communion ?

La tradition veut que pour leur première communion , les jeunes filles portent une couronne de fleurs. Si cette jolie coutume est souvent liée à l’envie d’embellir la solennité de la cérémonie, elle a aussi une signification spirituelle : exprimer avec délicatesse et beauté le témoignage de la foi. Rien d’étonnant que la fleur de lys, s’impose naturellement comme la fleur incontournable pour le symboliser.

Omniprésente à l’occasion des premières communion et des mariages dans la décoration des églises comme des lieux de réception, le lys blanc joue un rôle bien précis : inviter les personnes présentes à la louange et à la prière.

Mais comment le lys est-il devenu un symbole indissociable de la première communion et du mariage ? Dans la tradition biblique, la fleur de lys est en effet liée à deux significations. Tout d’abord, celle du symbole de pureté et de virginité : le célèbre poème du Cantique des Cantiques évoque une promise pure et chaste en la comparant à un « lys au sein des épines ». La tendresse de Dieu envers son peuple, Son amour pour l’humanité est ainsi comparé à la passion d’un bien-aimé envers sa bien-aimée :

Comme un lys au milieu des épines, telle est ma Dame au milieu des lys.

Ensuite, la fleur de lys est aussi le symbole d’abandon à la volonté divine : lorsque Jésus prodigue ses conseils dans l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 6, 28-34), il rappelle l’importance de s’en remettre à la Providence divine, capable de pourvoir aux besoins de ceux qui cherchent l’Éternel, en faisant référence à la croissance naturelle des lys. Ces derniers « poussent » et pourtant « ils ne peinent ni ne filent » alors « pourquoi s’inquiéter ? » :

Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine.

C’est grâce à cette symbolique biblique que la fleur de lys est convié aux communions comme aux mariages comme symbole de l’amour pur et de la fidélité.

