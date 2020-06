La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle rouvrira le 1er juillet

Après trois mois de fermeture, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle va enfin pouvoir rouvrir le 1juillet prochain. Une annonce qui va réjouir plus d’un marcheur, alors que les chemins vers « Santiago » attirent chaque année des milliers de personnes, un record ayant même été battu en 2019 avec… 350.000 pèlerins . Si la cathédrale, but « final » des pèlerins, sera accessible, reste encore des questions et incertitudes sur l’accueil en chemin. La plupart des refuges et auberges ayant été fermés pour cause de confinement ces deux derniers mois, quand rouvriront-ils et avec quelles consignes? La patience est une des vertus du pèlerin marcheur, il devra donc encore s’en armer pour les semaines à venir, le temps que tout se remette « en marche »!

Pour mémoire, c’est au début du IXe siècle, à la découverte des reliques de saint Jacques le Majeur (que l’on connaît aussi sous le nom de Jacques de Zébédée), que renaît la tradition d’un pèlerinage qui existait déjà dans l’antiquité. À partir du XIe siècle le pèlerinage de Compostelle devient le grand pèlerinage de la Chrétienté médiévale. Mais c’est seulement en 1492, sous le règne de Ferdinand d’Aragon, que le pape Alexandre VI déclare officiellement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle comme l’un des « trois grands pèlerinages de la Chrétienté », avec ceux de Jérusalem et de Rome. L’année 2020 restera sans doute dans les annales du « camino » pour la quasi-disparition des pèlerins pendant quelques mois, mais gageons qu’ils sauront vite reprendre le chemin !

Découvrez en images les 10 étapes les plus connues de Saint-Jacques-de-Compostelle :