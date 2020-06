Intemporelle, épurée ou arty ? Notre sélection d’alliances de mariage

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Quelle soit classique, épurée, arty ou pavée de diamants, il est important de ne pas se tromper en choisissant son alliance de mariage. Symbole de l’union indissoluble entre les conjoints, il s’agit d’un bijoux qui va être porté tout une vie !

En dehors des alliances avec pierres, il y a trois styles d’anneaux, qui se déclinent dans différentes tailles ou largeurs. Le jonc rond : c’est un anneau parfaitement sphérique. Il s’agit d’une alliance qui convient plus particulièrement aux femmes car il évoque une certaine douceur. Il est souvent estimé comme très élégant et noble.

Le demi-jonc est un anneau rond sur le dessus et plat côté doigt en apportant ainsi un confort maximal. C’est le type d’alliance le plus populaire car le plus classique et certainement le plus intemporel. Les couples prennent souvent le même modèle, en deux largeurs différentes par exemple. Enfin le ruban, qui est un modèle qui plaît beaucoup aux hommes car il s’agit d’un anneau entièrement plat donc très confortable et assez géométrique.

Bien choisir son alliage

Les alliages les plus classiques sont l’or blanc, le platine et l’or jaune. Certaines femmes choisissent une alliance en or rose qui apporte une touche de douceur et de féminité au style de celle qui la porte. Pour les hommes, on privilégie en général l’or jaune et le platine, tous deux intemporels et très résistants. Quant à l’or utilisé, qu’il soit blanc, jaune ou rose, le titrage choisi est généralement de 18 carats.

Harmoniser les alliances des conjoints

C’est aujourd’hui plus rare, mais en fonction de l’importance que l’on accorde à la tradition, on peut choisir soit des alliances de forme identique mais de largeur différente (généralement plus large pour l’homme), soit des alliances de forme identique mais en métal différent, par exemple en or jaune pour l’homme et en or blanc pour la femme.

Assortir l’alliance à sa bague de fiançailles

Pour un accord harmonieux, il vaut mieux choisir son alliance dans le même métal que la bague de fiançailles. Si celle-ci est déjà très travaillée, on l’assortira plus facilement à une alliance discrète. Cependant, on peut aussi miser sur un vrai duo alliance/bague de fiançailles avec pierres ou autres ornements. En effet, l’alliance avec une pierre est très dans l’air du temps, notamment une alliance en diamant, symbole d’éternité. Mais attention, une alliance avec pierre est naturellement plus fragile qu’une alliance sans pierre, elle nécessite également un peu plus d’entretien.

