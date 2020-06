Amputé d’un bras, Zhang, éblouit les vedettes de la NBA

Il dribble plus vite que son ombre. Et pourtant, Zhang Jiacheng, un Chinois de 13 ans, n’a plus qu’un seul bras, après avoir perdu l’autre à cause d’un accident survenu quand il avait 5 ans. Le jeune prodige, qui vit à Yunfu, dans la province du Guangdong, s’entraîne deux heures par jour. Récemment, il est devenu la coqueluche des médias après une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où on le voit dribbler avec une dextérité incroyable.

Même les vedettes du basket-ball sont restées bouche bée devant sa performance. L’adolescent a récemment rencontré les Guangdong Southern Tigers, basés à Guangdong. La superstar de la NBA Stephen Curry a quant à elle relayé la vidéo sur son compte officiel Weibo et déclaré que l’adolescent était une source d’inspiration pour lui et qu’elle le soutenait. Lire aussi : Plus forts que le handicap, ces deux frères courent des triathlons ensemble